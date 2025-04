Avellinotoday.it - SeleFun, un weekend di cultura pop a Caposele

Leggi su Avellinotoday.it

diventa il punto d'incontro tra Valle del Sele e Alta Irpinia per gli appassionati dipop con, un evento che mescola fumetti, musica, cinema e laboratori creativi in un'esperienza unica. La kermesse è organizzata dal Forum dei Giovani di, in collaborazione con la.