Moby Prince, un'intera città chiede verità e giustizia a 34 anni dalla tragedia

LIVORNO – Sono trascorsi 34più grandedella marineria civile italiana, ma nessuno dimentica. Proprio per questo ogni anno il 10 aprile Livorno ricorda, con una serie di eventi, l’immane sciagura che ha coinvolto ile che ha cambiato per sempre ladi Livorno. Erano le 22,03 del 10 aprile 1991 quando il traghettoentrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto di Livorno. A causa dell’incendio che si sviluppò, alimentato dal petrolio fuoriuscito, e per il fumo che rese l’aria irrespirabile, morirono in 140, ovvero tutti i passeggeri (75) e l’equipaggio (65) con la sola eccezione del giovane mozzo napoletano Alessio Bertrand. I soccorsi tardarono, anche perché in un primo momento tutti i mezzi partiti dal porto di Livorno si concentrarono sulla petroliera.