Gli Obama pronti al divorzio? La replica di Michelle che poi sbotta | Faccio quel che voglio

Michelle Obama come lo sapevano Jackie Kennedy, Hillary Clinton o Melania Trump. Le speculazioni sulla vita di una First Family sono parte del gioco ma se una coppia ha il fascino di Michell. Milleunadonna.it - Gli Obama pronti al divorzio? La replica di Michelle che poi sbotta: “Faccio quel che voglio” Leggi su Milleunadonna.it First Lady una volta, First Lady per sempre. E per sempre ci si porterà appresso l’aura di pettegolezzo sulla propria vita privata. Ne sa qualcosacome lo sapevano Jackie Kennedy, Hillary Clinton o Melania Trump. Le speculazioni sulla vita di una First Family sono parte del gioco ma se una coppia ha il fascino di Michell.

Michelle Obama su voci di divorzio, sono solo una donna autonoma. Michelle Obama smentisce le voci di divorzio e spiega l’assenza dagli eventi pubblici. “Gli Obama verso il divorzio”, ma gli auguri di Barack a Michelle smentiscono i media conservatori. "Barack e Michelle Obama in crisi". L'indiscrezione bomba: voci su un flirt con Jennifer Aniston. Jennifer Lopez e Ben Affleck l’arte di scegliere il momento giusto per annunciare un divorzio tra star. "Meghan Markle ha tradito il principe Harry con la sua guardia del corpo, matrimonio in crisi". Ne parlano su altre fonti

Michelle Obama ha parlato delle voci sul divorzio da Barack Obama - Erano state alimentate dalle sue assenze ad alcuni eventi istituzionali, ma l'ex first lady ha spiegato in un podcast che sta semplicemente facendo delle scelte ... (ilpost.it)

Barack e Michelle Obama verso il divorzio: l’ex first lady rompe il silenzio - Barack e Michelle Obama stanno per divorziare? Le voci sulla presunta separazione sconvolgono i fan, scopri cosa sta succedendo. (msn.com)

Michelle Obama risponde alle voci sul divorzio da Barack: «È la prima volta nella mia vita che tutte le mie scelte sono fatte per me stessa» - «È tutto quello che voglio, Sophia. È la prima volta nella mia vita che tutte le mie scelte sono fatte per me stessa». Un capitolo nuovo della vita, in cui le decisioni non dipendono più dalle esigenz ... (informazione.it)