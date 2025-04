Corrieretoscano.it - ‘Case a prima vista’ sbarca in Toscana: dal 5 maggio su Real Time

PISA – Casa avistaincon un debutto che promette di essere ricco di energia, competizione e, naturalmente, tanto spirito toscano. Il programma, che andrà in onda sua partire dal 5, avrà come protagonisti tre agenti immobiliari toscani pronti a mettere in mostra le loro abilità, e non solo nella vendita di case da sogno.I volti noti dellasono Matteo Nencioni, Moira Quartieri e Nico Tedeschi. Ognuno di loro porta con sé un bagaglio di esperienza che si traduce in una profonda conoscenza del mercato immobiliare pisano.Matteo Nencioni, titolare dell’agenzia omonima e vicepresidente della Fiaip di Pisa, è sempre pronto a mettersi in gioco. Con un entusiasmo che traspare dai suoi post sui social, è pronto ad affrontare questa nuova sfida con il suo inconfondibile stile.