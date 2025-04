Maxi evasione fiscale con le imprese ‘apri e chiudi’ scatta il sequestro preventivo

Leggi su Corrieretoscano.it

PRATO – Un duro colpo all’nel mondo del tessile pratese, a controllo dell’imprenditoria cinese. Il tribunale delle misure di prevenzione di Firenze ha emesso una misura di prevenzionepatrimoniale delnell’ambito dell’attività di contrasto alla criminalità economico-finanziaria, nei confronti di un soggetto di origine cinese già coinvolto in un procedimento penale per reati tributari, gestore di fatto di una filiera diapri e chiudi. Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Prato, su delega della procura.L’imprenditore sottoposto a misura, attivo nel settore tessile del distretto pratese sin dal 1999, è stato riconosciuto un evasoreseriale socialmente pericoloso. Egli ha potuto contare, nel corso di oltre vent’anni di operatività illecita, sulla collaborazione costante, qualificata e strategica di consulenti compiacenti, li cui apporto si è rivelato essenziale per l’ideazione e l’attuazione di un articolato schema fraudolento.