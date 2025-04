Screenworld.it - Black Mirror 7, la recensione: c’è ancora vita oltre lo schermo nero

Leggi su Screenworld.it

Dopo essersi quasi abituati a sguazzare nell’abisso, non è mai facile adattarsi al cambio delle sue correnti.ha sconvolto il mondo con i suoi riflessi di mondi sempre più oscuri, portando milioni di spettatori dall’altra parte dello. Quelle sensazioni travolgenti, sostenute da un orrore sempre più concreto, si sono sedimentate nell’immaginario collettivo per anni. Charlie Brooker ha tutte le carte in regola per affermarsi come una delle menti più audaci di quest’epoca dell’audiovisivo, se non altro per il suo impegno costante nell’analizzare sociologicamente l’impatto (e oggi il legame) tra uomo e tecnologia, ma aveva bisogno di ritrovare una direzione precisa.Quello che ha raccontato nella sua serie è un dramma talmente sprezzante da colpire a fondo: un universo di microcosmi, sineddoche di una cosmologia del terrore che genera macabre dipendenze.