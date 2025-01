Strage di New Orleans l’Fbi | Atto di terrorismo premeditato Chi è l’attentatore Shamsud-Din Jabbar

Leggi su Open.online

In una conferenza stampa pubblicaha chiarito alcuni punti chiave delladi Newnella notte di Capodanno, quando il 42enne texano-Din Baharha investito e poi sparato contro la folla di Bourbon Street uccidendo 14 persone e ferendone decine.è morto nello scontro a fuoco ingaggiato dalla polizia, sul suo pick-up noleggiato con una app era issata una bandiera dell’Isis, all’interno del veicolo aveva con sé una pistola Glock e un fucile d’assalto, oltre ad alcuni ordigni rudimentali. Uscito dalla vettura per sparare sui passanti, indossava una mimetica e un giubbotto antiproiettile. Un piano studiato nei minimi dettagli, come conferma il Bureau a distanza di 24 ore. «L’attacco di Newè stato undie malvagio», ha spiegato il deputy assistant del direttore delChristopher Raia, confermando l’adesione dell’ex militare all’Isis, «sui social ha postato cinque video mentre guidava da Houston verso il luogo della».