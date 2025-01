Sanità | a fine gennaio mobilitazione medici anche gli Ordini a loro fianco

Leggi su Ildenaro.it

Avvio 2025 in salita per laitaliana: alladi questo mese idaranno vita a una dura fase di. «I professionisti non sono contenti, il malessere della categoria è palpabile. A, quindi, i sindacati presenteranno una piattaforma rivendicativa per chiedere al Governo le risposte che fino ad oggi non sono arrivate». Ad anticiparlo all’Adnkronos Salute il presidente della Federazione nazionale deglidei(Fnomceo), Filippo Anelli. «Si tratta di unasindacale, ma la Federazione sarà a, come sempre su questi temi che riguardano profondamente la professione», aggiunge. Con la«ivogliono, in qualche maniera, esprimere in maniera unitaria il forte disagio che in questo momento pervade la professione», sottolinea Anelli che prospetta la possibile adesionedegli infermieri alla protesta.