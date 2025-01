Quotidiano.net - Caccia al lupo in Svezia da oggi (tra le polemiche). “Il governo vuol dimezzare la popolazione del predatore”

Roma, 2 gennaio 2024 - Laalinsi è apertatra le. L’obiettivo del Paese èladi questo. Lo riporta il Guardian ricordando che ilsvedese ha dato il via libera all’uccisione di cinque intere famiglie di lupi, in unache gli attivisti affermano essere illegale ai sensi della legge Ue. Ai sensi della Convenzione di Berna, le specie protette non possono infatti scendere al di sotto di un livello sostenibile. Ladi lupi inè diminuita di quasi il 20% nel 2022-23 e ora sono 375 gli esemplari registrati. Il calo è dovuto all’aumento della pressione venatoria e ilha annunciato che intendevala, con 170 lupi che diventano il nuovo livello minimo per uno “stato di conservazione favorevole”, invece dell’attuale minimo di 300.