Benevento 5, ufficiale il ritorno di Alele Volonnino

Tempo di lettura: 2 minutiIl GG Team Wear5 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Emanuele. Il giocatore è già a disposizione di mister Scarpitti per i prossimi impegni di campionato. LA SCHEDA – “” – il suo soprannome – inizia a muovere i primi passi nel futsal prima col Marigliano 94 e poi con il Napoli Ma.Ma., prima di trasferirsi al Futsal Sbarra nel 2012, dove vince il campionato di serie C2. L’anno dopo vive una fantastica stagione con lo Sparta Pomigliano con tanto di double play-off-Coppa Italia. Il calcettista si ripete con le maglie di Saviano e Atletico Macerone, con una parentesi a Cesinali. Poi il trasferimento a Marigliano dove prima festeggia la salvezza nel 2017, poi la storica promozione in A2 l’anno seguente. Nella stagione 2018-19 l’esordio in A2 con il Marigliano prima del passaggio al Lausdomini nella seconda parte.