Sony aumenta il prezzo di PS5 Digital in Europa

Sony Interactive Entertainment ha comunicato una modifica dei prezzi di vendita consigliati al dettaglio per la console PlayStation 5, con effetto a partire dalla data odierna, 14 aprile 2025. La decisione, come dichiarato dall'azienda, scaturisce da un contesto economico globale complesso, influenzato da elevati tassi di inflazione e dalla volatilità dei tassi di cambio.

