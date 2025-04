Omicidio Coatti trovata l’ultima parte del corpo E spunta un amico misterioso

l’ultima parte del corpo del biologo Alessandro Coatti, barbaramente ucciso e mutilato tra il 5 e il 6 aprile nella località. Ferraratoday.it - Omicidio Coatti, trovata l’ultima parte del corpo. E spunta un amico misterioso Leggi su Ferraratoday.it Un altro sacco, questa volta con all’interno una gamba. E’ il quarto ritrovamento avvenuto a Santa Marta, nel nord della Colombia. E si tratta, con tutta probabilità, deldeldel biologo Alessandro, barbaramente ucciso e mutilato tra il 5 e il 6 aprile nella località.

Ne parlano su altre fonti Omicidio Coatti, trovata l’ultima parte del corpo. E spunta un amico misterioso. Alessandro Coatti ucciso in Colombia, spunta il quarto sacco con i resti. I sospetti sulla sua ultima serata. Ucciso e fatto a pezzi in Colombia: trovata una gamba di Coatti nel fiume. Omicidio Alessandro Coatti in Colombia. Trovata un'altra parte del corpo – ULTIMA ORA. Alessandro Coatti ucciso in Colombia, dov'è stata trovata la valigia coi resti: il punto su indagini e movente. Ricercatore italiano ucciso in Colombia, la pista dei gruppi paramilitari.

Segnala today.it: Alessandro Coatti ucciso in Colombia, spunta il quarto sacco con i resti. I sospetti sulla sua ultima serata - Il cadavere è stato smembrato e ci sono stati ritrovamenti in più punti. Tutte le ipotesi. L'ambasciatore italiano a Bogotà, Giancarlo Maria Curcio non esclude che si possa trattare di un delitto di n ...

Come scrive ilgazzettino.it: Alessandro Coatti, trovate altre parti del corpo del biologo ucciso: l'ipotesi del «messaggio alla mafia italiana» - Perché è stato ucciso Alessandro Coatti? Il brutale omicidio del biologo molecolare in Colombia resta ancora avvolto nel mistero: diverse le piste, dai gruppi paramilitari a ...

Riporta rainews.it: Omicidio Coatti, ritrovati altri resti. Presto gli inquirenti italiani in Colombia - Si continua a indagare per capire le circostanze del delitto, che potrebbero essere chiarite anche grazie all'autopsia ...