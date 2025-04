Dayitalianews.com - Ragazzina di 10 anni riprende col tablet gli abusi subiti dal compagno della madre: il filmato è la principale prova contro l’uomo durante il processo al Tribunale di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

nella casa: laregistra tutto e fa partire ilUna giovane vittima che ha trovato la forza di farsi ascoltare. Una ragazza oggi adolescente ha avuto il coraggio di raccontare, con lucidità e determinazione,diin silenzio. Lo ha fatto nel modo più drammatico e potente possibile:ndoche la molestava. Quelle immagini sono oggi al centro di unin corso aldi, dove si sta cercando giustizia per i fatti accaduti tra il 2016 e il 2022, in una casaprovincia pontina.Una verità rimasta nascosta per troppo tempoLa minore, all’epoca dei primiappena dieci, non comprendeva la gravità di ciò che stava subendo., un autista romano,, agiva in momenti di apparente normalità, spacciando i suoi gesti come innocui giochi.