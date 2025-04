Bergamonews.it - Bergamo, attivo il Centro per il recupero degli uomini autori di violenza

È operativo a, in via San Martino della Pigrizia 52, il nuovoper glidi(CUAV). Ilpuò proporre percorsi agliche necessitino di un intervento per prevenire o interrompere i comportamenti violenti sulle donne o in famiglia.L’obiettivo delè quello di promuovere un cambiamento neglidi, a partire dall’assunzione di responsabilità nei comportamenti e dal rispetto nelle relazioni. Gli psicologi favoriscono un ripensamento rispetto ai modelli di genere dominanti, che possono avere una funzione di giustificazione delle condotte violente. Il soggetto che intende aderire ai percorsi potrà acquisire strumenti per la gestione non violenta dei conflitti e per comprendere a fondo le conseguenze dellasul ruolo genitoriale.