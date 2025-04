Stretta sulle scuole paritarie una classe terminale per indirizzo di studio esami di idoneità e registro elettronico

scuole paritarie.L'articolo Stretta sulle scuole paritarie: una classe terminale per indirizzo di studio, esami di idoneità e registro elettronico . Leggi su Orizzontescuola.it È stato recentemente diffuso un dossier parlamentare redatto dai Servizi Studi del Senato e della Camera e intitolato "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026", relativo al D.L. n. 45/2025 – A.S. n. 1445. Il documento, che definisce nel dettaglio una serie di misure che spaziano dalla riforma degli istituti tecnici, al reclutamento dei docenti, sino alla rimodulazione delle risorse del PNRR, affronta anche alcune novità che riguardano le.L'articolo: unaperdidi

Ne parlano su altre fonti Stretta sulle scuole paritarie: una classe terminale per indirizzo di studio, esami di idoneità e registro elettronico. Scuola, stretta sui "diplomifici" approvata in Cdm: cosa cambia per chi vuole recuperare gli anni persi. Ecco la stretta del ministro contro i diplomifici. Contrasto ai diplomifici: stop alle classi collaterali, stretta sugli esami di idoneità, obbligo di registro elettronico [Decreto PNRR]. Al massimo due anni in uno: ecco la stretta del governo contro i diplomifici (valida già da settembre). Stretta sulle paritarie: esami più severi e registro elettronico per tracciare le presenze degli studenti. È nel Decreto scuola, in 2 anni 400 revoche.

Scrive repubblica.it: Scuola, stretta di Valditara sui diplomifici. E una norma per assumere i docenti idonei - Le novità nel Consiglio dei ministri. A breve anche il decreto sull’arresto in flagranza per chi aggredisce prof e presidi. Nuove regole per l’accesso a ...

fanpage.it comunica: Scuola, stretta sui “diplomifici” approvata in Cdm: cosa cambia per chi vuole recuperare gli anni persi - Non si potranno più fare 4 anni un 1, la pagella elettronica e il registro online saranno obbligatori e le scuole paritarie potranno attivare solo una ...

Si apprende da ilsussidiario.net: SCUOLA/ Contrasto ai diplomifici, il decreto legge aiuta le paritarie ma si può migliorare - Il decreto-legge PNRR contenente misure per la scuola su diplomifici ed esami di idoneità approvato a fine marzo presenta alcuni problemi ...