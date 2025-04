Amica.it - Baci infuocati tra Kylie Jenner e Timothée Chalamet al Coachella 2025. E con i Green Day sul palco torna anche la politica

Dopo alcune edizioni un po’ sottotono, ilto a far parlare di sé. E non solo per la musica e l’incredibile line-up di artisti che si esibiscono sui vari palchi allestiti nel deserto.e glam sonoti protagonisti alValley Music and Arts Festival. Con musicisti come iDay e star come. E siamo solo al primo weekend! Chissà cosa ci aspetta per il prossimo. Da Lady Gaga a Benson BooneÈ vero, a conquistare le prime pagine di tutto il mondo è stata la notizia delle 12 ore di fila per poter andare in bagno o avere una bottiglietta d’acqua nel giorno in cui si esibiva Lady Gaga (che ha fatto un concerto meraviglioso!). Mentre sui social non si faceva in tempo a scrollare più di tre post prima che comparisse la versione da brividi di Bohemian Rhapsody che Benson Boone ha eseguito con Brian May.