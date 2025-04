Chi non paga le tasse in Italia

tasse, contributi, bollette e multe non riscosse dal fisco Italiano o da altri enti negli ultimi 25 anni. Nonostante la lotta all'evasione, le cifre dei vari tributi non saldati rimangono. Europa.today.it - Chi non paga le tasse in Italia Leggi su Europa.today.it Oltre mille miliardi di euro. Per la precisione 1.279,8. Un numero enorme, che rappresenta il totale di, contributi, bollette e multe non riscosse dal fiscono o da altri enti negli ultimi 25 anni. Nonostante la lotta all'evasione, le cifre dei vari tributi non saldati rimangono.

Ne parlano su altre fonti Chi non paga le tasse in Italia. Italia sulle spalle di pochi: il 45% non paga tasse.. Tasse, chi le paga e perché. Tassazione stipendio in Italia: come funziona? La guida completa per il 2025. Il 15% degli italiani paga il 76% dell’IRPEF totale. Google e le tasse: «Evasione no, elusione sì». L'azienda paga al Fisco 326 milioni di euro ma dai pm ottiene l'archiviazione.

Lo riporta milanofinanza.it: Tasse, in Italia a non pagarle sono soprattutto le grandi imprese: negli ultimi 25 anni da loro il 64,3% dell’evasione - Secondo i dati dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, quasi 3,5 milioni di società di capitali non hanno pagato 822,7 miliardi di euro di tasse e contributi. L’analisi della CGIA di Mestre ...

Riporta informazione.it: Cgia, Italia: oltre 1.279 miliardi di euro di tasse e imposte non riscosse, i dati più recenti - Il fisco italiano continua a subire un significativo arretrato, con un totale di 1.279,8 miliardi di euro di tasse, contributi, imposte, bollette, multe e altre voci non riscosse tra il 2000 e il 31 g ...

Scrive msn.com: Paga più tasse il dipendente o la Partita Iva? ecco la verità tra forfettario e ordinario - Come capire se paga più tasse il dipendente o la Partita Iva? l'analisi si può fare, ma la risposta cambia da caso a caso.