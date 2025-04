Ne parlano su altre fonti

"Rivoluzionarie". Ecco le donne che hanno fatto grande il nostro Paese.

‘Rivoluzionarie. Storie di grandi donne per una grande Italia’, ecco il nuovo libro di Emanuele Ricucci.

Guerriere o pittrici, ecco le donne 'Rivoluzionarie'.

Le 15 donne più innovative della storia e della scienza.

Giornata internazionale della donna, 10 marchigiane che hanno fatto la storia.

No, la tecnologia non è neutrale ed ecco come ha condizionato la vita delle donne.