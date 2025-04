Anteprima24.it - Campania, Ferrante: “Forza Italia decisiva sulla scelta del candidato per la vittoria del centrodestra”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Con riguardo alle elezioni regionali in, sono fisiologiche e naturali le ambizioni e le manovre di posizionamento di tutti i partiti delin vista della sintesi che faranno i leader nazionali. Tuttavia, forte del suo gruppo dirigente fatto di parlamentari, sindaci, amministratori locali e società civile, radicato sui territori, non teme certo paragoni in termini di qualità della classe politica e di progettualità programmatiche. Siamo il partito fondatore del, garanzia di ancoraggio ai valori del popolarismo, dell’europeismo e dell’atlantismo, l’unico capace di allargare i confini della coalizione e che ha sempre avuto in questa regione un bacino consistente di consensi, anche grazie all’attenzione che ha sempre riservato al nostro territorio nell’azione di governo.