Oasport.it - Rory McIlroy e Career Grand Slam: chi ce l’ha fatta prima di lui

Alla fine, ce. Dopo 11 anni di rincorse, delusioni, momenti anche drammatici,è riuscito a portare a casa l’unico Major che non aveva mai vinto, il Masters. Sempre con quel giusto pizzico di dramma sportivo che, ad Augusta, è quasi la regola. Ed è diventato il sesto uomo dell’era moderna a portare a casa il. Non succedeva da 25 anni, ed è anche una storia che ha delle differenze per via delle ere.Il discorso, infatti, nacque come termine riferito non ai quattro tornei attuali, ma a questa sequenza: US Amateur, US Open, Open Championship e Amateur Championship, al tempo gli eventi più importanti. Oggi lo US Amateur mette in palio un posto allo US Open, mentre l’Amateur Championship permette di avere l’esenzione per l’Open del mese successivo e per il Masters e lo US Open dell’anno seguente, fermo restando che il vincitore resti amateur.