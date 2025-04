Formiche.net - CK Hutchinson batte in ritirata. Aponte (Msc) e BlackRock puntano ai suoi porti

Gianluigi, patron di MSC, sta emergendo come il principale investitore del consorzio che mira ad acquistare 43da CK Hutchison Holdings, l’impero costruito dal magnate hongkonghese Li Ka-shing. Fonti vicine alla trattativa hanno rivelato che l’accordo, annunciato a marzo e valutato 23 miliardi di dollari, ha attirato l’attenzione globale non solo per l’importanza economica, ma anche per le implicazioni geopolitiche, tanto da attirare l’ira della Cina in merito al coinvolgimento degli Stati Uniti.Il gruppo di acquirenti, noto come consorzio-TiL nella prima fase dell’annuncio, vedrà Terminal Investment Ltd. (TiL), con sede a Ginevra e controllata dalla famigliatramite MSC, diventare l’unico proprietario di tutti ial termine della transazione, ad esclusione di due terminal situati a Panama.