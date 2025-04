Scherma la brindisina Carola Calogiuri brilla ai campionati del mondo in Cina

brindisina Carola Calogiuri è fra i talenti più cristallini della Scherma italiana. L’atleta, classe 2009, è arrivata agli ottavi di finale dei campionati del mondo cadetti e giovani che si stanno disputando in queste ore (lunedì 14 aprile) a Wuxi, in Cina, nella spada. L’avventura. Europa.today.it - Scherma: la brindisina Carola Calogiuri brilla ai campionati del mondo in Cina Leggi su Europa.today.it BRINDISI – Laè fra i talenti più cristallini dellaitaliana. L’atleta, classe 2009, è arrivata agli ottavi di finale deidelcadetti e giovani che si stanno disputando in queste ore (lunedì 14 aprile) a Wuxi, in, nella spada. L’avventura.

Ne parlano su altre fonti Scherma: la brindisina Carola Calogiuri brilla ai campionati del mondo in Cina. Scherma: la brindisina Carola Calogiuri brilla ai campionati del mondo in Cina. Mondiali di Scherma a Wuxi: Carola Calogiuri si ferma agli ottavi, ma resta protagonista. Mondiali di Scherma a Wuxi: Carola Calogiuri si ferma agli ottavi, ma resta protagonista. Mondiali di Scherma: è l’ora di Carola Calogiuri. Sale in pedana in Cina quando in Italia sarà l’alba. Mondiali di Scherma: è l'ora di Carola Calogiuri. Sale in pedana in Cina quando in Italia sarà l'alba.

Lo riporta brundisium.net: Mondiali di Scherma a Wuxi: Carola Calogiuri si ferma agli ottavi, ma resta protagonista - La Brindisi della scherma, e tutta l’Italia, hanno fatto il tifo per Carola Calogiuri. La giovane atleta brindisina, classe 2009, è scesa in pedana lunedì 1 ...

Riporta brindisilibera.it: “Carola Calogiuri in pedana per l’Italia: domenica l’assalto al titolo mondiale di spada” - ? Leggi articolo ? Stop ??||?|?||||???????| Browser not supported Your browser does not support the article reading function. We recommend using Chrome, Edge or Firefox for this feature. Close La Brin ...

Scrive brundisium.net: Mondiali di Scherma: è l’ora di Carola Calogiuri. Sale in pedana in Cina quando in Italia sarà l’alba - La Brindisi della scherma, e tutta l’Italia, fanno il tifo per Carola Calogiuri. La giovane atleta brindisina sarà infatti in pedana nella mattinata di domen ...