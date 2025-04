Quifinanza.it - Governo non esercita Golden power: MPS avanti con OPS su Mediobanca

Ilha detto implicitamente sì all’offerta pubblica di scambio (OPS) presentata da Montepaschi su, decidendo di nonre i poteri attribuiti dalper bloccare l’operazione. L’Offerta, che è ben vista dagli analisti, sarà al vaglio dell’assemblea degli azionisti convocata per giovedì 17 aprile, per l’approvazione dell’aumento di capitale a servizio dell’OPS.La nota di MPSBanca Monte dei Paschi di Siena ha annunciato questa mattina con una nota che che “la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deliberato, in accoglimento della proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il non esercizio dei poteri speciali” ai sensi della normativa sul, “con riferimento all’offerta pubblica di scambio (OPS) di MPS sulla totalità delle azioni ordinarie di”.