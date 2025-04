Ferrara bullizzata in classe per via del suo orientamento sessuale è costretta a cambiare scuola

Leggi su Open.online

per via del suo, è stata. Succede in un istituto superiore della provincia di, dove una sedicenne è da mesi bersaglio di compagne e compagni di. Secondo quanto riporta la Nuova, la madre della ragazza ha deciso di ritirarla. «Solo così posso proteggerla. Sono terrorizzata da quello che potrebbe succedere, con tutte le storie terribili che si leggono sugli adolescenti bullizzati», ha raccontato al quotidiano estense. «Non mangia più, non vuole più uscire, insi è completamente isolata»Tutto è cominciato all’inizio dell’anno scolastico, con la scelta del nuovo indirizzo per il triennio. «Ci sono sei o sette soggetti che l’hanno presa di mira, e lei non ce la fa più. Non mangia più, non vuole più uscire, insi è completamente isolata, gli amici che ha sono tutti estranei all’ambiente scolastico», racconta la donna.