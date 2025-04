Offerte per le messe arrivano nuove regole cosa cambia

arrivano nuove regole per le Offerte al sacerdote per la celebrazione delle messe secondo intenzioni particolari (ad esempio in suffragio di parenti e amici defunti) e per i sacramenti, dal matrimonio al battesimo, alla comunione. Il Dicastero vaticano per il Clero oggi ha reso noto un decreto che ha ricevuto l'ok del Papa e .L'articolo Offerte per le messe, arrivano nuove regole: cosa cambia proviene da Webmagazine24.

