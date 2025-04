Metropolitanmagazine.it - Il Partito Democratico di Hong Kong è sempre più vicino allo smantellamento

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ildi, il principale movimento in difesa della democrazia nella regione amministrativa speciale cinese, si sta avvicinandodi più alla completa chiusura. Il processo diera iniziato lo scorso febbraio, a causa della spinta pressante del governo proncipale. Oltre il 90% dei membri si era espresso a favore dello smembramento, e ha istituito un comitato di tre persone per far fronte alle questioni legali.Ilè stato fondato nel 1994, tre anni prima che la città venisse strappata al dominio coloniale britannico dalla Cina. Dara, ci sono stati numerosi scontri tra la Repubblica Popolare e il gruppo di opposizione che, però, ora non riesce più a contrastare le ingerenze del regime di Xi Jinping, che sta di fatto bloccando le attività politiche dissidenti.