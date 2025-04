Tra i personaggi anche un inaspettato Vladimir Putin nella sua versione più sensuale e inquietante

Una nuova parodia, che il pubblico non si aspettava, ma che sta già diventando virale. Il programma americano Saturday Night Live mescola la raffinatezza inquieta di The White Lotus con la caricatura politica della famiglia Trump, per dare vita a The White Potus. L'ambientazione richiama la terza stagione della serie HBO, con Melania Trump (interpretata da Chloe Fineman) nei panni di Victoria Ratliff. Donald Trump, invece, è rappresentato come un leader stordito e decadente. Tutto ciò che sa fare è mangiare chicken nuggets da un flacone di pillole, in un chiaro riferimento al personaggio interpretato da Jason Isaacs. Come nella serie originale, l'ambientazione è un resort tropicale che diventa teatro di tensioni familiari, ossessioni economiche e satira politica, riproponendo la formula di The White Lotus in chiave trumpiana. Tra i personaggi anche un inaspettato Vladimir Putin, nella sua versione più sensuale e inquietante.

