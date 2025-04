Anteprima24.it - Lotto, la Dea Bendata bacia la Campania: a Benevento vinti quasi 24 mila euro

Tempo di lettura: < 1 minutoin festa con il. Nel concorso di venerdì 11 aprile 2025, come riporta Agipronews, a Oliveto Citra, in provincia di Salerno,129.312,50grazie a una quaterna ‘Oro’, tre terni ‘Oro’ e un terno sulla ruota di Roma più 20.258centrati con un terno ‘Oro’, due ambi ‘Oro’ e un ambo, entrambi a piazza Garibaldi. Nell’estrazione del giorno seguente vincite complessive pari a 55.300: a Terzigno, in provincia di Napoli, colpo da 31.550 con un terno ‘Oro’, due ambi ‘Oro’ e un ambo in corso Alessandro Volta, mentre a23.750 grazie a un terno e tre ambi in via Avellino. L’ultimo concorso delha distribuito premi per 11,7 milioni di, per un totale di 398,7 milioni dida inizio 2025.L'articolo, la Deala: a24proviene da Anteprima24.