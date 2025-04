Dayitalianews.com - Cina blocca l’export di materiali strategici: tensioni alle stelle nella guerra commerciale con gli USA

Leggi su Dayitalianews.com

Stop a terre rare e metalli: colpiti settori chiave dell’industria occidentaleNel pieno della crescentecon gli Stati Uniti, laha deciso di sospendere le esportazioni difondamentali come terre rare, metalli pesanti e magneti, risorse cruciali per numerosi settori industriali. La decisione di Pechino rappresenta una risposta diretta all’inasprimento dei dazi doganali imposti da Washington, e potrebbe mettere in seria difficoltà le filiere produttive di Paesi come gli USA, il Giappone e la Germania.Verso un blocco strutturale delle fornitureSecondo il New York Times, il governo cinese starebbe preparando un nuovo sistema normativo per regolamentare in modo permanentedi questi. Alcune grandi aziende occidentali, incluse appaltatrici della difesa statunitense, rischiano di essere escluse dforniture.