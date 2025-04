Palermotoday.it - La fortuna bacia Palermo: tre vincite al Lotto in poche ore

Leggi su Palermotoday.it

protagonista dell'ultimo concorso del: in città infatti sono state centrate ben treper complessivi 68.750 euro, come riporta l'agenzia Agipronews. Nello specifico, le giocate vincenti sono state realizzate con un terno e tre ambi dal valore di 23.750 euro in viale.