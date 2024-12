Ilrestodelcarlino.it - Il Giubileo è iniziato anche a Reggio. Morandi: "Un anno misericordioso"

È ufficialmenteilper la diocesi di-Guastalla. Ieri, festa della Santa Famiglia di Nazareth, il vescovo Giacomoha varcato la porta del Duomo dando il via all’Santo dopo l’apertura della Porta Santa in San Pietro da parte di Papa Francesco. La processione dei fedeli è partita alle 16 dalla Basilica di San Prospero gremita da tanti fedeli che sono stati esortati daa vivere "questo tempo di grazia e consolazione per rendere ragione della speranza che è in noi". La processione si è poi svolta passando per via Calderini, via Emilia, piazza del Monte e via Carducci fino a piazza Prampolini dove vi è stata una sosta davanti al Battistero per rinnovare la memoria del Battesimo con il vescovoche è passato fra il clero e i fedeli per aspergerli con l’acqua benedetta.