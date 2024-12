Oasport.it - Calendario Coppa Davis 2025: tutte le date dalle eliminatorie alla finale. Italia esentata dai primi due turni

Ancora vento di novità per lanel. La competizione a squadre, infatti, avrà in serbo un cambiamento rispetto agli ultimi tre anni, con il ritorno integrale all’eliminazione diretta e l’uscita di scena di quei gironi che tanto erano risultati impopolari nell’immaginario collettivo.La formula, però, sarà sostanzialmente modificata rispetto a quello che era il World Group, ed unisce vecchia e nuova era senza di fatto unirle. Al primo turno ci sono 13 confronti, che danno l’accesso a sette ulteriori sfide. Sette perché al secondo turno, già in quanto finalisti nel 2024, ci sono i Paesi Bassi. Il tutto avverrà tra febbraio e settembre, dopodiché, a novembre, sarà la volta delle Final 8. E qui entrerà in gioco l’. Attenzione, però: non perché Paese vincitore l’anno prima, ma perché Paese ospitante.