Antonino Spinalbese a The Couple

A Thesaranno in gioco otto coppie. Se alcune approderanno già formate e affiatate, come Irma Testa e la sorella Lucia, altre si comporranno direttamente nella prima puntata di lunedì 7 aprile. E Davide Maggio è in grado di svelarvi in anteprima l’identità del primo concorrente ancora ‘spaiato’. Nel cast del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ci sarà. Il parrucchiere, ex di Belen Rodriguez, si appresta dunque a tornare tra le mura della casa – quella di Theè la stessa del GF, ma riadattata – che nella stagione 2022/2023 lo ha visto ‘vippone’ nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.Chi è30 anni, nato a Torre del Greco, in provincia di Napoli,è un hair stylist con la passione per la fotografia. La popolarità arriva grazie al gossip, quando nel 2020 diventa la nuova fiamma di Belen Rodriguez.