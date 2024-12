Lanazione.it - Aumenti sotto accusa, la Befana alza i costi per chi viaggia in treno

La Spezia, 30 dicembre 2024 – Un inizio del nuovo anno all’insegna degli. Chiindovrà fare i conti con le nuove tariffe per i biglietti e gli abbonamenti regionali che in Liguria subiranno un rincaro del 2,5% come previsto dal contratto di servizio stipulato anni fa tra Regione Liguria e Trenitalia. Nella cdelladunque soltanto carbone amaro e poco zucchero per chi quotidianamente deve spostarsi per motivi di lavoro e studio. E intanto si stanno levando le reazioni politiche dei consiglieri regionali di opposizione. CARDINI LECCO = TRENI REGINALI E PENDOLARI -ìRD - TRATTA LECCO MILANO - ARCHIVIO “In un momento – spiega Davide Natale del Partito Democratico – in cui il trasporto su ferro in regione subisce ritardi e disservizi continui a causa dei lavori e dei guasti alla linea l’aumento dei biglietti e degli abbonamenti oltre a essere una manovra inaccettabile suona anche come una beffa.