Ilrestodelcarlino.it - Le vacanze di fine anno. Dall’Africa al Giappone: "Ma ora i rincari pesano"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Jacopo GozziMete più accessibili e ampio preavviso nelle prenotazioni. Il caro prezzi si fa sentire rispetto alledi Natale dell’scorso e ha influenzato le scelte di tanti modenesi che, proprio in questi giorni, sono in partenza per le ferie. "Se l’scorso abbiamo assistito a un’ondata di euforia perché dopo anni di chiusura, tante persone non vedevano l’ora di riprendere a viaggiare – le parole di Elisabetta Schiavo, titolare dell’agenzia viaggi Acitour Modena – quest’la situazione è cambiata e c’è la tendenza a prenotare con largo anticipo, per risparmiare quanto possibile e pianificare il viaggio con cura. Rispetto all’inverno scorso, i voli a lungo raggio sono in calo a causa dei costi elevati". Anche rispetto alle mete selezionate, le tendenze si strinnovando.