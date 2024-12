Panorama.it - Italia: il paese che non sa più pensare

Politicamente ha provato tutto. Ha problemi di denatalità, rifiuto culturale, diffidenza per ciò che è nuovo. L’annuale ritratto che ha appena tracciato il Censis restituisce un’che «galleggia» in un eterno presente. E non riesce a immaginare il suo futuro. Ma chesiamo? A fine anno è d’obbligo un check-up, un tagliando generale sullo stato del nostro; e puntuale da 58 anni arriva il rituale Rapporto annuale del Censis che è l’unica autobiografia nazionale «in progress», una specie di autocoscienza che incrocia dati statistici e analisi sociologica. Di solito i mass media estrapolano un paio di slogan e un paio di immagini suggestive dal rapporto dell’Istituto di ricerca fondato da Giuseppe De Rita, nel giorno in cui esce; ma poi chi si prende la pena di leggere e commentare il volumone pubblicato da Franco Angeli? La considerazione di partenza è di ordine politico.