Lanazione.it - E l’asporto va sold out: "È boom di richieste"

Leggi su Lanazione.it

Se le prenotazioni al ristorante per il Veglione di Capodanno non registrano il tutto esaurito, ecco il rovescio della medaglia. Che potrebbe anche essere un effetto collaterale delle nuove regole del codice della strada: l’impennata del. Tutti pazzi per il delivery ora più che mai. C’è una lista di attesa di almeno 30 persone all’enoteca e gastronomia gli Ostinati di Empoli, che in teoria ha già chiuso gli ordini con diversi giorni d’anticipo per esaurimento delle disponibilità. Più di 50 le persone che il 31 sera si vedranno recapitare direttamente a casa, a partire dalle 17,30, il menù pensato per l’occasione da Chiara Volteggiani e la sua famiglia. Una soluzione che strizza l’occhio al risparmio (con 38 euro a persona la proposta è di tre antipasti, due primi, due secondi e dolce consegnati direttamente a casa).