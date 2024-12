Ilgiorno.it - Via le barriere architettoniche dalla palestra

Addionelladella scuola media Leonardo da Vinci. Il progetto punta a migliorare l’accessibilità e l’efficienza degli spogliatoi e delle tribune attraverso una serie di opere strutturali e impiantistiche. Al piano interrato saranno realizzati quattro nuovi locali accessibili alle persone con disabilità, uno per ogni spogliatoio, dotati di lavabo, doccia a pavimento e wc. Per migliorare l’efficienza, l’erogazione dell’acqua nei lavabi e nei wc sarà regolata da dispositivi elettronici programmabili. Gli interventi prevedono, nello specifico, la demolizione e il rifacimento delle strutture esistenti per due degli spogliatoi, mentre negli altri due, destinati agli arbitri, i nuovi locali saranno costruiti senza necessità di demolizioni. Anche al piano terra si interverrà sugli spogliatoi, analogamente al piano interrato, demolendo le strutture esistenti, inclusi sanitari e rivestimenti.