Le bollette tornano a crescere rialzo quotazioni del gas da gennaio 2025

L’invernopotrebbe riservare spiacevoli sorprese. Da alcune settimane, infatti, si sta assistendo a undei prezzi dell’energia. Ledel gas di iniziopotrebbero superare i 50 euro per megawattora. Dati che non possono non pesare nel breve futuro sulledi famiglie e imprese. Da Arera un’analisi su cosa aspettarsi.Perché il prezzo del gas torna ad alzarsi?Come spesso è stato raccontato negli ultimi anni, il prezzo del gas è strettamente legato alle tensioni geopolitiche. In particolare, l’aumento dei costi è dovuto alla commercializzazione del gas. Lo spiega Massimo Ricci, direttore della divisione energia dell’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera):Negli ultimi anni lo sviluppo della commercializzazione del gas naturale attraverso il GNL (gas naturale liquefatto), vale a dire il trasporto via nave, ha in qualche modo collegato i vari mercati ai vari mercati mondiali.