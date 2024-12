Tvplay.it - Milan, stop ai dubbi su Fonseca: il club chiarisce la sua posizione

Leggi su Tvplay.it

Un futuro spesso in bilico e un inizio di campionato che non ha pienamente soddisfatto le aspettative, stavolta la società delsi esprime attraverso la dirigenza sul futuro di Paulo.L’allenatore fa le spese per tutti, innanzitutto in termini di polemiche. È sempre il tecnico a essere messo in discussione e sotto i riflettori. Succede anche a Paulo, da quando siede a partire dall’estate scorsa sulla panchina del. Il suo percorso in rossonero ha appena preso avvio e di certo non è apparso in discesa. Tuttavia non può essere considerato l’esclusivo responsabile di quanto accade alla società, che cerca di ricostruirsi in un futuro vincente.aisu: illa sua(LaPresse) – tvplay Tanti cambi hanno caratterizzato gli ultimi tempi dellao rossonera, fra novità in ambito dirigenziale, alla nuova guida tecnica e chiaramente agli innesti per la rosa a dis