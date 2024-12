Lettera43.it - Israele, la Knesset estende lo stato di emergenza fino a dicembre 2025

Mentre l’Idf irrompe in Cisgiordania, la, il parlamento monocamerale israeliano, ha votato l’estensione dellod’del Paeseal 16, seguendo le raccomandazioni del gabinetto di sicurezza. La misura, approvata con 29 voti favorevoli e sette contrari, consente al gabinetto di adottare regolamenti che possono derogare alla legislazione ordinaria. Lod’, in vigore insin dalla sua fondazione nel 1948, è considerato dal governo uno strumento necessario per gestire questioni di sicurezza e altre emergenze nazionali. Nella stessa seduta, laha approvato in via definitiva un disegno di legge che innalza il limite del deficit al 7,7 per cento del Pil e amplia il bilancio del 2024 di ulteriori 9 miliardi di shekel. La misura è stata adottata per far fronte alle crescenti esigenze di spesa per la difesa.