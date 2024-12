Liberoquotidiano.it - Il vizietto di Maria Rosaria Boccia: querele a raffica

Che polpetta avvelenata, trovarsi a scrivere di, la ex collaboratrice, e amica, di Gennaro Sangiuliano che gli ha giurato vendetta per non aver ottenuto la consulenza promessale al ministero della Cultura, sconvolgendogli la vita privata e pubblica. Fare il giornalista e dover interessarsi alla signora che ha movimentato la scorsa fine estate della Penisola è un mestiere a rischio. Non solo per il fu titolare del Collegio Romano, che ha pagato con la poltrona la leggerezza di esserle stato troppo vicino, e, oltre a un taglio sulla testa rimediato in un diverbio tra cuori infranti, ha incassato dalla donna, offesa nel suo orgoglio, anche una denuncia per atti persecutori e calunnia. L'ira diinfatti è implacabile. Si accende per un nonnulla contro chiunque. Carattere focoso,è un mitragliatore, un'arma non convenzionale che non esaurisce mai il caricatore.