Grande Fratello | l’opinione di Chia sulla diciannovesima puntata

“A Natale siamo tutti più buoni“, lo ha ricordato anche Rebecca Staffelli ieri sera al. Sarà, ma io sono solo più PIENAH. E senza manco essermi ancora seduta a tavola a sbafare tartine e insalata russa, incredibile.Sono terribilmente pienah perché non ci posso credere che siamo arrivati alladi ‘sto mappazzone infinito, in quella Casa ci sono qualcosa come quarantasette cristiani ma ogni santissima diretta riusciamo a parlare sempre delle stesse cose. SEMPRE. DELLE STESSE. COSE. Poi si stupiscono pure se fanno il 16% di share.Va che ci vuole dell’arte e dell’oggettivo talento per non riuscire a cambiare argomenti neppure con tutta quella variegata fauna umana presente in loco, eh.Cioè, quando anziché eliminare a nastro un po’ di comodini e sfoltire le fronde loro hanno iniziato a buttare dentro una carriolata di gente nuova sotto le feste io pensavo fosse una mossa scientemente ragionata per variare un po’ quelle dinamiche che dopo tre mesi iniziavano ad essere stantie, per mescolare un po’ le carte in tavola, per regalarci qualche inaspettato colpo di scena tipo una ship improbabile (come se le altre ivi presenti lo fossero, tra l’altro.