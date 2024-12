Oasport.it - United Cup 2025, Matteo Gigante e l’occasione di confrontarsi con il tennis di alto livello

LaCup sarà come di consueto l’appuntamento che aprirà la nuova stagionetica: tre uomini e tre donne rappresenteranno ogni nazione in un format che prevede singolare maschile, singolare femminile e doppio misto eventualmente a decidere. Dal 27 dicembre al 5 gennaio andrà in scena questa competizione tra Sydney e Perth e l’Italia è stata sorteggiata nel gruppo D a Sydney con Francia e Svizzera.Italia che al maschile si presenta con Flavio Cobolli,, Andrea Vavassori e al femminile con Jasmine Paolini, Sara Errani, Angelica Moratelli. Proprio perpuò essere un’occasione propizia per respirare l’aria di una competizione di buone l’atmosfera di squadra, squadra che verrà guidata da Renzo Furlan.ha chiuso il 2024 al numero 141 del ranking e ancora non può contare di grandi esperienze nel circuito maggiore.