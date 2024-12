Ilrestodelcarlino.it - Profili: "Il tecnico entro Natale. Poi penseremo anche ai rinforzi"

Con uno striscione gli ultras di casa ringraziano l’exSante Alfonsi, ma ad una settimana dal suo esonero la Civitanovese non ha ancora un nuovo allenatore. Andrea Mercanti,della Juniores, non resterà a guidare la prima squadra: "con lui stiamo facendo molto bene con la Juniores, non vorrei buttare via il lavoro", spiega a fine gara il presidente rossoblù Mauro. "- aggiunge - decideremo il, poi gli acquisti". "Sapevamo – dice poicommentando i 90 minuti - che la Samb fosse la maggiore candidata alla vittoria del campionato. Oggi hanno fatto tanto possesso palla, ma tolto quello credo che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Le occasioni più ghiotte le abbiamo avute noi. Quello di Bevilacqua era gol perché la palla aveva oltrepassato la linea di porta.