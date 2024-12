Notizie.com - Chi è e come sta Marco Forciniti, il 39enne italo-tedesco ferito nell’attacco a Magdeburgo: “Avrei potuto subire danni permanenti”

Leggi su Notizie.com

“Ho fratture a entrambe le gambe e probabilmente anche a una spalla. Stavo leggendo una notizia sul cellulare quando ho visto che l’auto avanzava verso di me”.A parlare èdi 39 anni, cittadinonel corso dell’attentato al mercatino di Natale diin Germania. L’uomo è originario di Pietrapaola, in Calabria, ma è nato a Gifhorn, nella Bassa Sassonia, e vive a Wolfsburg dove lavora alla Volkswagen.Chi è esta, il: “”Il suo nome non sarebbe stato segnalato dalle autorità locali al consolato italiano. Il consolato aveva ricevuto risposta negativa alla domanda se ci fossero stati dei connazionali coinvolti, in quanto l’uomo è anche cittadino