Bergamonews.it - Cade dalla seggiovia al Pora, bimbo di 7 anni salvato dalla neve

Leggi su Bergamonews.it

Castione della Presolana. Attimi di paura sulle piste dal sci del Monte. Qui, poco prima di mezzogiorno, un bambino di 7è caduto da una, da un’altezza di circa tre metri.L’allarme è stato dato dal padre, un turista milanese di 45. Laè stata fermata per permettere all’uomo di soccorrere il figlio, che però era finito su un tratto disoffice e non aveva alcuna lesione. Il piccolo è stato comunque portato in elicottero all’ospedale Papa Giovper accertamenti.Sul posto una pattuglia dei carabinieri del nucleo sciatori de 7° Reggimento Trentino Alto Adige.