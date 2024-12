Lanazione.it - Corridoio Tirrenico: "I soldi per gli svincoli sono un buon inizio. Ora pensiamo ai cantieri"

Con il giorno di Natale in vista arriva un bel regalo per la viabilità maremmana. Il ’dono’ riguarda il, perché il governo Meloni ha previsto 1,5 milioni di euro per glidi Cupi e Banditella, entrambi nel territorio comunale di Grosseto. Questo grazie all’approvazione dell’ordine del giorno presentato dall’onorevole Fabrizio Rossi (FdI), componente Commissione lavori pubblici della Camera del Deputati. "La Camera ha approvato, durante la seduta sulla legge di bilancio, un mio ordine del giorno che impegna il governo a destinare, attingendo dalle risorse della manovra di parte corrente, 550mila euro per il 2025 e 1 milione di euro per 2026 ad Anas, società gestore della statale Aurelia, per la realizzazione di duein località Cupi e Banditella". Una notizia insomma che riporta al centro delle scelte di Governo l’Aurelia, arteria strategica per la provincia di Grosseto e importante collegamento viario della Toscana.