Sport.quotidiano.net - Bove torna al Franchi, in tribuna per Fiorentina-Udinese

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 22 dicembre 2024 – Una partita speciale. Lunedì 22 dicembre inallo stadiodi Firenze per assistere aci sarà anche Edoardo. La conferma arriva dalla società viola. Edoardo) in compagnia del suo allenatore Raffaele Palladino Per il centrocampista si tratta della prima volta allo stadio dopo il malore accusato durante il primo tempo di-Inter lo scorso 1 dicembre per cui è stato in pericolo di vita.è rimasto ricoverato dodici giorni all’ospedale Careggi di Firenze, tra terapia intensiva del pronto soccorso e Unità di terapia intensiva cardiologica. Al centrocampista è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo.