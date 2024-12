Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Le Grand Bornand in DIRETTA: tra poco si parte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:25 Se Bionaz è pressoché sicuro dicipare alla Mass di domani, lui che è 21° con 50 punti di margine sul 25°, ecco che Hofer dovrà chiudere nei 20 per avere la certezza. Altrimenti saranno calcoli!12:20 Il favorito d’obbligo è Boe, che non dovrà però commettere più di uno/due errori nelle serie a terra. Potranno provarci anche Laegreid (+0:32), Perrot (+0:42) che scatta praticamente insieme a Jacquelin (0:45) e Fillon Maillet (+0:50). Francia chiamata al riscatto.12:15 L’Italia di gioca qualcosa di importante con Tommaso Giacomel, che scatta in nona posizione con distacco risicato rispetto al podio e alla top6. Lukas Hofer potrà altresì ambire ad una top 10, lui che è pressoché sicuro di prenderealla Mass di domani. Diverso il discorso per Didier Bionaz (36° a +1:35) e Daniele Cappellari (43° a +1:46).